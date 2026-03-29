Вся в чорному та в сонцезахисних окулярах: Шарлотта Казіраги на зустрічі з Папою Римським

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Ця сімейна зустріч відбулася лише через тиждень після того, як усі разом вони відвідали Бал Троянд.

Крім князя Альбера II та княгині Шарлін з дітьми на зустрічі зібралася значна частина родини. Серед них були принцеса Стефанія Монакська, принцеса Кароліна, а також дочка Кароліни Шарлотта Казіраги. Усі вони обрали чорні аутфіти для появи на публіці.

Князь та княгиня Монако з дітьми, принцеса Стефанія та принцеса Кароліна / © Getty Images

На Шарлотті був жакет від Сhanel із колекції Métiers d’Art 2026 та спідниця з цієї ж колекції. Також вона взула шкіряні туфлі-човники також від французького бренду і в руках тримала сумку Сhanel. Шарлотта є амбасадоркою французького Модного дому, тому на публічних заходах завжди носить одяг від Chanel.

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Сестри князя Альбера — принцеси Кароліна та Стефанія — також були одягнені в чорне вбрання та покрили голови чорними мантильями.

А княгиня Шарлін вирішила скористатися так званим привілеєм білого, дуже специфічним правилом ватиканського протоколу, який дозволяє деяким католицьким королевам і принцесам носити біле в присутності Папи Римського.