- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Вся в чорному та в сонцезахисних окулярах: Шарлотта Казіраги на зустрічі з Папою Римським
Княжа родина Монако з’явилася у повному складі на зустрічі з Папою Римським Левом XIV.
Ця сімейна зустріч відбулася лише через тиждень після того, як усі разом вони відвідали Бал Троянд.
Крім князя Альбера II та княгині Шарлін з дітьми на зустрічі зібралася значна частина родини. Серед них були принцеса Стефанія Монакська, принцеса Кароліна, а також дочка Кароліни Шарлотта Казіраги. Усі вони обрали чорні аутфіти для появи на публіці.
На Шарлотті був жакет від Сhanel із колекції Métiers d’Art 2026 та спідниця з цієї ж колекції. Також вона взула шкіряні туфлі-човники також від французького бренду і в руках тримала сумку Сhanel. Шарлотта є амбасадоркою французького Модного дому, тому на публічних заходах завжди носить одяг від Chanel.
Сестри князя Альбера — принцеси Кароліна та Стефанія — також були одягнені в чорне вбрання та покрили голови чорними мантильями.
А княгиня Шарлін вирішила скористатися так званим привілеєм білого, дуже специфічним правилом ватиканського протоколу, який дозволяє деяким католицьким королевам і принцесам носити біле в присутності Папи Римського.