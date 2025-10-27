- Дата публікації
Вся в Dior: королева Матильда в луку осіннього відтінку та з улюбленою сумкою вітала на зустрічі велику герцогиню Стефанію
Бельгійська королева Матильда зустрілася з новою великою герцогинею Стефанією в Брюсселі.
Королівське подружжя Бельгії — королева Матильда і король Філіп — вітали великого герцога Люксембурзького Гійома та його дружину велику герцогиню Стефанію в Королівському палаці Брюсселя. Новий Великий Герцог розпочинає свій ознайомчий тур країнами Європи з Бельгії.
Королівський палац поділився серією фотографій у Instagram із цієї зустрічі.
Королева Матильда мала чудовий вигляд в аутфіті від Дому Dior. Вона одягла короткий жакет на ґудзиках і з рукавами три чверті, поєднуючи його з високими рукавичками, а також спідницю міді. У руці тримала одну зі своїх улюблених сумок — Lady Dior, а взута була в туфлі-човники на підборах зі шкіри теж від цього французького бренду. Також королева була в капелюсі, її волосся було зібране в гарний бічний пучок, вона зробила макіяж і одягла сережки-вісячки з перлами.
Велика герцогиня Стефанія була одягнена в небесно-блакитну сукню міді, до якої підібрала туфлі від Natan Couture. Свій образ Стефанія доповнила капелюхом, хусткою на шиї та мініатюрним клатчем у руках.
