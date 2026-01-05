Вся в камінні: дівчина колишнього данського принца похизувалася ідеальною святковою сукнею

Бенедикте Туструп

Дівчина данського графа Ніколая, старшого сина принца Йоагіма та онука королеви Маргрете II, опублікувала в Instagram кілька фото та відео у цьому вбранні.

На Бенедикте була сукня Moonshine Opal від Annies Collection вартістю 2330 євро.

«Сукня моєї мрії», — написала модель у підписі під відео, на якому вона продефілювала у цьому вбранні. Дівчина доповнила його туфлями-слінгбеками на підборах, хвилястим укладанням та макіяжем.

Зазначимо, Бенедикте, відома не тільки як модель, вона ще й засновниця бренду BénéSoie, що виробляє сумки ручної роботи та інші жіночі аксесуари.