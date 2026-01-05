ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Вся в камінні: дівчина колишнього данського принца похизувалася ідеальною святковою сукнею

25-річна данська модель Бенедикте Туструп похизувалася таким образов у своєму блогу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Дівчина данського графа Ніколая, старшого сина принца Йоагіма та онука королеви Маргрете II, опублікувала в Instagram кілька фото та відео у цьому вбранні.

На Бенедикте була сукня Moonshine Opal від Annies Collection вартістю 2330 євро.

«Сукня моєї мрії», — написала модель у підписі під відео, на якому вона продефілювала у цьому вбранні. Дівчина доповнила його туфлями-слінгбеками на підборах, хвилястим укладанням та макіяжем.

Бенедикте Туструп

Бенедикте Туструп

Зазначимо, Бенедикте, відома не тільки як модель, вона ще й засновниця бренду BénéSoie, що виробляє сумки ручної роботи та інші жіночі аксесуари.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie