"Всім приємний лизь": хоробрий пес Патрон у службовому жилеті позував біля мін

Відомий собака-піротехнік показав нові фото.

Пес-сапер Патрон потішив фоловерів своїми новими світлинами. На одній з них собака позує у службовому жилеті з шевроном поряд з мінами. Він повідомив, що перебуває на важливому завданні, тому нічого і не публікував у цей час.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Ні-ні, я про вас не забув. Ви ж мої незабудки. Зараз з командою на важливому завданні. Кілька днів не були вдома. Фото архівне, але чітко передає, чим ми займаємось. Сказати де і що ми робимо не можу - самі розумієте, секретна робота, договір про нерозголошення…

Всім приємний лизь (як вітерець у затінку, як перший поцілунок, як довгоочікувана гарна звістка - ось такий лизь)", - написав Патрон.

Ще пес виклав знімок, на якому він радісно позує для підписників. І показав, як ніжився у своєму ліжечку.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Раніше Патрон похизувався обновкою - стильною білою сорочкою з синьою вишивкою та коміром-стійкою.

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