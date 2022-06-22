"Вся наша надія на голод": пропагандистка Сімоньян розповіла про людожерські настрої в Росії

"Вся наша надія на голод": пропагандистка Сімоньян розповіла про людожерські настрої в Росії

Аморальність російського суспільства давно не викликає жодного сумніву. Але зараз, схоже, жителі країни-агресора вийшли на якісно новий рівень. І зовсім не соромляться свого людожерства.

Огидна заява, зроблена однією з найулюбленіших у Кремлі пропагандисток Маргаритою Симоньян на Петербурзькому Економічному форумі вразила всіх.

Симоньян сказала, що в російському суспільстві зараз популярний жарт: "Вся наша надія на голод. Ось що це означає. Це означає, що зараз почнеться голод, і вони знімуть санкції і будуть з нами товаришувати, тому що зрозуміють, що не товаришувати з нами неможливо".

Оскільки Росія блокує українські порти і не дає вивозити та продавати зерно, загроза голоду, насамперед на африканському континенті, справді є. Тому жарт про примус до дружби з Росією ціною загибелі жителів Африки видається більш ніж людожерським.

У коментарях до публікації Daily Mail читачі залишають обурені коментарі:

"Мої бабуся і дідусь і багато інших голодували, помирали і виживали в Ліверпулі та Великій Британії під час війни і зроблять це знову, ти, жалюгідна російська лялечко".

"Як соромно за містера Путіна. Великі компанії бойкотували захід. Зірками шоу стала делегація, надіслана талібами. Усі робили селфі із цими самозваними моралістами."

"Очевидно, вона каже це публічно. Їй потрібно показати, що вона підтримує пропутинську лінію. Але якщо вона чи хтось насправді так думає приватно, це дивно."

"І ось, звірі досі правлять Росією. Змінюються лише обличчя."

"Ваші бажання ніколи не збудуться. Росія тепер ніколи не дружитиме з жодною країною, може з Китаєм, якщо пощастить."

"Там починають так думати з 5 років. Держава, що не відбулася. Ніхто не кліпне, коли Москва буде знищена таємничою бомбою НАТО з нізвідки."

"Коли Росія знову впаде, це зітре усмішку з її обличчя!"

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