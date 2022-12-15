Вся родина у зборі: бельгійські монархи показали свою різдвяну листівку

На ній зображений король Філіп, його дружина королева Матильда та четверо дітей королівської пари. Подружжя зображене сидячи на золотистій лаві, а їхні діти — принц Габріель, спадкова принцеса Єлизавета, принц Еммануель і принцеса Елеонора стоять ззаду. На підлозі лежать два королівські собаки – Джип (білий) та Сімба (коричневий).

Королева Матильда одягнена в елегантну білу сукню з вирізом "човник" і рукавами три чверті від Natan Couture, у її вухах виблискують перлинні сережки-висячки, а на пальці каблучка з сапфіровим каменем — одна із заручинних каблучок королеви. Макіяж у королеви максимально природний, а волосся укладене в зачіску.

Король одягнений у темно-синій костюм, до якого підібрано білу сорочку та смугасту бежеву краватку. Спадкова принцеса Єлизавета в топі з відкритими плечима від Natan Couture і в білих штанях від Emporio Armani. А її молодша сестра Елеонора в струмливій сукні з шовку та з рюшами від Maje і в балетках бежевого кольору від Jonak. У сестер розпущене волосся, Єлизавета зробила макіяж і одягла великі золоті сережки.

Різдвяна листівка бельгійської королівської родини / Фото: Getty Images

Сини королівського подружжя одягнені в костюми, сорочки та краватки.

Вчора, нагадаємо, ми показували вам різдвяну листівку принца та принцеси Уельських.

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