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Вся родина у зборі: бельгійські монархи показали свою різдвяну листівку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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896
Час на прочитання
2 хв
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Вся родина у зборі: бельгійські монархи показали свою різдвяну листівку

Різдвяна листівка бельгійської королівської родини / Фото: Getty Images

Бельгійська королівська родина презентувала свою різдвяну листівку 2022 року.

На ній зображений король Філіп, його дружина королева Матильда та четверо дітей королівської пари. Подружжя зображене сидячи на золотистій лаві, а їхні діти — принц Габріель, спадкова принцеса Єлизавета, принц Еммануель і принцеса Елеонора стоять ззаду. На підлозі лежать два королівські собаки – Джип (білий) та Сімба (коричневий).

Королева Матильда одягнена в елегантну білу сукню з вирізом "човник" і рукавами три чверті від Natan Couture, у її вухах виблискують перлинні сережки-висячки, а на пальці каблучка з сапфіровим каменем — одна із заручинних каблучок королеви. Макіяж у королеви максимально природний, а волосся укладене в зачіску.

Король одягнений у темно-синій костюм, до якого підібрано білу сорочку та смугасту бежеву краватку. Спадкова принцеса Єлизавета в топі з відкритими плечима від Natan Couture і в білих штанях від Emporio Armani. А її молодша сестра Елеонора в струмливій сукні з шовку та з рюшами від Maje і в балетках бежевого кольору від Jonak. У сестер розпущене волосся, Єлизавета зробила макіяж і одягла великі золоті сережки.

Різдвяна листівка бельгійської королівської родини / © Getty Images
Різдвяна листівка бельгійської королівської родини / Фото: Getty Images

Сини королівського подружжя одягнені в костюми, сорочки та краватки.

Вчора, нагадаємо, ми показували вам різдвяну листівку принца та принцеси Уельських.

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Дата публікації
Перегляди
896
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