Вся родина зібралася: Кейт та Вільям з трьома дітьми з'явилися на публічному заході

Принц і принцеса Уельські здійснили несподіваний візит до салону Air Tattoo до RAF Fairford у Ферфорді. І взяли із собою трьох дітей.

Кейт і Вільям мають міцні відносини з Королівськими ВПС, принц Уельський понад три роки служив у пошуково-рятувальних силах, що базуються в долині Королівських ВПС в Англсі і є почесним коммодором Королівських ВПС Конінгсбі, а принцеса — почесним коммодором кадетської авіації.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

На захід пара взяла із собою трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

Принцеса Кетрін сьогодні одягла бежевий блейзер у смужку від Blaze Milano, вузькі штани-дудочки темно-синього кольору та взула замшеві балетки. З прикрас на Кейт був золотий ланцюжок з кулоном, сережки-кільця у вухах, її заручальна каблучка та обручка. Нігті Кейт нафарбувала напівпрозорим лаком, а волосся вирівняла та розпустила.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Також читайте Вона знову зробила це: принцеса Уельська показала своє ставлення до чоловіка на публіці

Принц Вільям був у світло-блакитній сорочці, синьому піджаку в клітку та штанях, а взутий у замшеві туфлі. Подібні були і на його старшому синові принцу Джорджі. Він був у синій футболці-поло та оливкових штанях. Його молодший брат принц Луї був у білій футболці-поло та синьому джемпері, а також у синіх шортах, а взутий у кеди, такі самі, як і його сестра принцеса Шарлотта. Вона доповнила образ смугастою сукнею теж із білим коміром та білим кардиганом.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

У дітей Уельських вже почалися шкільні канікули тому скоро вся родина вирушить у відпустку, яку вже відомо, де вони планують провести.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Читайте також: