Вся родина у зборі: королева Максима з чоловіком та доньками знялася у зимовій фотосесії

Члени нідерландської королівської родини влаштували традиційну зимову фотосесію.
Король Віллем-Олександр та королева Максима разом із трьома дорослими доньками — принцесами Амалією, Алексією та Аріаною позували під час традиційної фотосесії королівської родини у Бегінажі в Амстердамі.
Королева обрала для знімання бежевий светр із високою горловиною, кремові широкі штани та білосніжне пальто з поясом, до якого пришпилила перлинну брошку. Її Величність мала великі золоті сережки з перлинами у вухах, розпущене волосся і насичений макіяж на обличчі. На плечі у неї висіла тілесна сумка, а в руці Максима тримала повідець їхнього собаки.
Усі три нідерландські принцеси також постали перед камерою в пальтах. Старша Катаріна-Амалія одягла бежеве в поєднанні з чорним топом і широкими джинсами, середня Алексія була в чорному без коміра, під яке одягла білу сорочку, спідницю в принт собачий зуб і руді шкіряні чоботи, а молодша Аріана одягла пальто з трикотажним топом та кремовими високими чоботями.
У Instagram королівської сім'ї поділилися та відео показавши, як відбувалося знімання.
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