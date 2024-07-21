Вся родина зібралась разом: королева Матильда та король Філіп із дітьми на святковому заході

У Бельгії сьогодні святкують Національний день і із цього приводу королівська родина зібралася на месу.

Король Бельгії Філіп, його дружина королева Матильда та четверо їхніх дорослих дітей були присутні на месі Te Deum у соборі у Національний день у Брюсселі.

Королева Матильда прибула на захід у білій сукні-пальті А-силуету з ґудзиками, яку доповнила білим капелюхом, замшевими туфлями на підборах, клатчем та рукавичками до тону. Її Величність зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж і одягла перлинні сережки-висячки, а на її зап'ясті виблискував дорогоцінний браслет. Король Філіп був одягнений у військову форму.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Месу відвідали і четверо дітей королівського подружжя – старша принцеса Єлизавета – майбутня королева Бельгії, її молодша сестра принцеса Елеонора, а також брати принци Габріель та Еммануель.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Напередодні королева Матильда і король Філіп були присутні на концерті в палаці образотворчих мистецтв Бозар, де Її Величність сяяла в червоній струмливій сукні від Essentiel Antwerp і зі сріблястим клатчем в руках.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Читайте також:

Красиві і ніжні образи бельгійської королеви Матильди (12 фото)