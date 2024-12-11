Вся сім'я у зборі: бельгійські король і королева показали свою різдвяну листівку

Бельгійська королівська родина поділилася довгоочікуваною різдвяною листівкою 2024 року.
Фото було зроблено в королівському палаці. На знімку зображено короля Філіпа, його дружину королеву Матильду, спадкоємицю престолу – принцесу Єлизавету, її молодшу сестру принцесу Елеонору і двох братів – принців Габріеля та Еммануеля.
"Нові різдвяні листівки від королівської родини щойно прийшли поштою!" – йдеться у повідомленні палацу в Instagram.
Зазначимо, що саме ці листівки отримають шанувальники бельгійської королівської родини, які напишуть їм листи до Різдва та святкового сезону.
Раніше свою різдвяну листівку цього року вже представила князівська родина Монако, а також король Великої Британії Чарльз і королева Камілла.
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