Вся сім'я у зборі: який вигляд мала одна з різдвяних листівок Діани та Чарльза

Ми вже бачили, який вигляд має різдвяна листівка короля Чарльза III та королеви Камілли цього року. А тепер ми відшукали фотокартку, яка була листівкою Чарльза далекого 1987 року. На ній він зображений зі своєю першою дружиною Діаною Спенсер.

Тоді Чарльз був лише спадкоємцем британського престолу і був одружений на Діані, принцесі Уельській. На цій картці, датованій 1987 роком, принц та принцеса зображені разом зі своїми двома дітьми – принцами Вільямом і Гаррі.

Діана одягнена у світлий джемпер у цікавий принт та молочно-білу спідницю-максі, її чоловік Чарльз – у білу смугасту сорочку та чорні штани, а брати Вільям і Гаррі – у білі сорочки та світло-блакитні шорти.

В підписі на картці зазначено: "Бажаємо вам щасливого Різдва та Нового року".

Різдвяна листівка принца Чарльза та принцеси Діани / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам листівки принца Вільяма та принцеси Кейт. Пара була зазнімкована під час прогулянки з дітьми.

Різдвяна листівка Уельських / Фото: Getty Images

А також картку Меган та Гаррі, герцога та герцогині Сассекських. Вони для своєї листівки обрали фото зі світської церемонії у Нью-Йорку, на якій отримали премію за боротьбу з расизмом.

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