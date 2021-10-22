Королева Летиція і її дочки Леонор і Софія / Getty Images

Вся сім'я зібралася разом: красива королева Летиція з дочками і чоловіком відвідали світську церемонію

Вся сім'я зібралася разом: красива королева Летиція з дочками і чоловіком відвідали світську церемонію

Іспанська королівська сім'я возз'єдналася на урочистому заході.

Король Філіп VI, його дружина Летиція і двоє дочок — принцеса Софія, яка приїхала до Іспанії з Уельсу, де навчається в коледжі, а також її сестрі інфанта Софія були присутні вчора на 29-му концерті, присвяченому церемонії вручення нагород принцеси Астурійської, в залі Prince Felipe Auditorium в Ов'єдо.

Король Філіп VI, королева Летиція і їхні доньки Леонор і Софія / Getty Images

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Принцеса Леонор, як перша спадкоємиця іспанського трону, носить титул принцеси Астурійсьої і щорічно разом з батьками бере участь у церемонії. Цьогоріч, попри те, що Леонор зараз проживає не в Іспанії, а у Великій Британії, їй все одно вдалося приїхати.

Одягнена 15-річна Леонор була в сукню кольору фуксії на запах і нюдові туфлі-човники на невисоких підборах. Її мама королева Летиція була в лаконічній сукні, декорованій спереду торочками і золотих туфлях на підборах і з відкритими п'ятами, також в руках Її Величність тримала золотий клатч.

Королева Летиція і її дочки Леонор і Софія / Getty Images

Молодша дочка короля і королеви — Софія — одягла синю сукню і шкіряні гостроносі балетки. Король Філіп VI був в сірому смугастому костюмі, білій сорочці і з синьою краваткою, а також в туфлях-лоферах. Це перший вихід королівської сім'ї в повному складі після того, як їхня дочка вирушила на навчання до Уельсу.

Король Філіп VI, королева Летиція і їхні доньки Леонор і Софія / Getty Images

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