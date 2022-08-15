Вся справа у весільній сукні: Меган Маркл образилася на висловлювання Кеті Перрі

Меган Маркл на публіці справляє враження дуже сильної та вольової жінки, але якщо придивитися, то герцогиня поводиться, як примхлива дитина.
Нещодавно у ЗМІ випливла інформація, згідно з якою Меган Маркл досі ображається на співачку Кеті Перрі, яка мала необережність висловитися щодо весільної сукні герцогині Сассекської.
Як пише Mirror, Меган Маркл причаїла образу на попзірку Кеті Перрі після того, як та негативно відгукнулася про її весільну сукню. На весіллі Меган з'явилася у сукні прямого силуету з вирізом "човник" від Givenchy, яка, до речі, виявилася скопійованою.
Кеті Перрі під час промотуру США для American Idol висловилася щодо цієї сукні публічно трохи некоректно, заявивши, що "вона б зробила ще одну примірку" і ці слова, природно, звичайно і до Меган. На той час герцогиня почувалася пригніченою через конфлікти в палаці і перебувала практично на межі депресії. Тому висловлювання Перрі її засмутило.
Чи спілкувалася герцогиня зі співачкою після того випадку, невідомо, зате відомо, що принц Гаррі та чоловік Кеті Перрі – Орландо Блум непогано ладнають.
Нагадаємо, нещодавно тенісистка та подруга Меган – Серена Вільямс розповіла, що її сильно втомило під час підготовки до весілля Сассекських.
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