Вся справа у весільній сукні: Меган Маркл образилася на висловлювання Кеті Перрі

Меган Маркл на публіці справляє враження дуже сильної та вольової жінки, але якщо придивитися, то герцогиня поводиться, як примхлива дитина.

Нещодавно у ЗМІ випливла інформація, згідно з якою Меган Маркл досі ображається на співачку Кеті Перрі, яка мала необережність висловитися щодо весільної сукні герцогині Сассекської.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Як пише Mirror, Меган Маркл причаїла образу на попзірку Кеті Перрі після того, як та негативно відгукнулася про її весільну сукню. На весіллі Меган з'явилася у сукні прямого силуету з вирізом "човник" від Givenchy, яка, до речі, виявилася скопійованою.

Кеті Перрі під час промотуру США для American Idol висловилася щодо цієї сукні публічно трохи некоректно, заявивши, що "вона б зробила ще одну примірку" і ці слова, природно, звичайно і до Меган. На той час герцогиня почувалася пригніченою через конфлікти в палаці і перебувала практично на межі депресії. Тому висловлювання Перрі її засмутило.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Чи спілкувалася герцогиня зі співачкою після того випадку, невідомо, зате відомо, що принц Гаррі та чоловік Кеті Перрі – Орландо Блум непогано ладнають.

Нагадаємо, нещодавно тенісистка та подруга Меган – Серена Вільямс розповіла, що її сильно втомило під час підготовки до весілля Сассекських.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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