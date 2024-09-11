Вся у бабусю: принц Вільям розповів про улюблене заняття своєї дочки принцеси Шарлотти

Під час вчорашньої поїздки до Уельсу принц Вільям несподівано розповів публіці про захоплення своєї 9-річної дочки принцеси Шарлотти.

У вівторок принц Уельський прибув до Лланеллі, щоб наголосити на важливості валлійського спорту та культури, а також зустрітися з місцевими громадами.

Його першим заходом став візит до початкової школи Swiss Valley Community Primary School для зустрічі з учнями, які 2024 року взяли участь в Urdd Eisteddfod – тижневому фестивалі, присвяченому валлійській мові та культурі.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Однією з учениць, з якою познайомився принц Вільям, була 10-річна Рубі Девіс, яка вивчає валлійську мову як другу мову, яка на початку цього року прославилася своєю перемогою на фестивалі Айстедвод у категорії індивідуальних виступів, пише express.co.uk.

Спадкоємець престолу розповів їй, що його дочка любить "виступати та "танцювати, і похвалив її за досягнення.

"Шарлотті теж подобаються виступи та танці, тому я покажу їй ваше відео, коли прийду додому", — сказав дівчинці принц Вільям.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Рубі також вручила принцу книжку листівок, написаних учнями, та подарувала йому браслети дружби для його дітей. Такі браслети вже носить Джордж, Шарлотта, а також король Чарльз та королева Камілла.

"Це так мило. Ви їх зробили разом? Дякую, Рубі. Їм це сподобається, ви їх побачите всюди, — сказав Вільям і додав: "Я буду тримати їх подалі від Луї, тому що він спробує вкрасти всі речі своєї сестри".

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми вже розповідали, що принцеса Шарлотта обожнює танцювати, як і її бабуся принцеса Діана. А також Лотті любить балет, як і любила Діана.

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