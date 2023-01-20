Вся у білому та з гарним укладанням: своє 50-річчя святкує королева Матильда

Бельгійській королеві Матильді сьогодні виповнюється 50 років. З цієї нагоди королівський палац опублікував нове фото іменинниці.

Королева Матильда зображена в білому топі та широких штанях від Natan Couture та бежевих туфлях-човниках від Dior. У королеви красиво укладене волосся, на обличчі макіяж, а у вухах сережки-висячки з перлинним камінням.

"Ура, сьогодні королеві виповнюється 50 років! Тому ми раді поділитись з вами фото на честь її дня народження".

Раніше ми розповідали історію кохання Матильди та Філіпа. До речі, королева аж ніяк не простолюдинка, її батько – бельгійський граф Патрік Анрі д'Удекем д'Акоз, а мати – польська графиня Ганна Марія Коморовська, яка в дитинстві переїхала до Бельгії.

У королеви та короля у шлюбі народилося четверо дітей, а старша дочка принцеса Єлизавета є спадкоємицею трону.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, також святкує день народження британська графиня Весекська Софі.

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