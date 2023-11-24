Вся у брендах: княгиня Шарлін у стильному образі з'явилася на відкритті ресторану

Князь Альбер II та княгиня Шарлін продовжують разом з'являтися на публічних заходах, демонструючи абсолютну гармонію у їхній родині.

Днями Альбер та Шарлін у супроводі пана та пані Луї Дюкре та пані Камілли Готліб були присутні на офіційному відкритті пивного ресторану Café de Paris Monte-Carlo.

Княгиня одягла цього разу чорне пальто з верблюжої шерсті від Burberry з тонким поясом, що підкреслює талію, широкі штани і гостроносі туфлі на підборах Louis Vuitton, а в руках тримала маленьку чорну сумку Louis Vuitton. Шарлін доповнила свій образ золотими сережками-кільцями, лаконічним укладанням та легким денним макіяжем.

А нещодавно на святкуванні Національного дня Монако княгиня з'явилася у насичено-червоному пальті, високих чоботях на підборах та капелюсі-таблетці до тону.

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / Фото: Getty Images

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