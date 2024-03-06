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Вся у Chanel і без каблучки на пальці: Шарлотта Казірагі відвідала модний показ

Вся у Chanel і без каблучки на пальці: Шарлотта Казірагі відвідала модний показ

Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Племінниця князя Альбера II – Шарлотта Казіраги – не могла пропустити показ колекції Дому Chanel, який відбувся учора в Парижі.

Шарлотта прибула на Паризький тиждень моди у твідовому жакеті Chanel кольору лосося, чорних джинсах-кльош та лакованому взутті. У руках у Казіраги була мініатюрна сумка Chanel коричневого кольору із золотою фурнітурою. Знаменитість зробила легке укладання хвилями та лаконічний макіяж із чорними стрілками на повіках та рожевим блиском на губах.

Шарлотта Казірагі / © Associated Press
Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

З прикрас на Шарлотті був золотий широкий браслет Chanel, а ще вона зробила яскраво-червоний манікюр. До речі, на її пальці ми не помітили каблучки, а отже, швидше за все, чутки, які поширила французька преса про її розлучення з режисером Димитрієм Рассамом можуть виявитися правдивими.

Шарлотта Казірагі / © Associated Press
Шарлотта Казірагі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ще в лютому французькі ЗМІ написали, що онука Грейс Келлі — Шарлотта Казірагі — і її чоловік Димитрій Рассам ухвалили рішення розлучитися після чотирьох років сімейного життя.

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