Вся у червоному: ефектна королева Матильда з'явилася на службі в Національний день

Старші члени королівської родини Бельгії відвідали традиційну месу в соборі Св. Михайла та Св. Гудули у Брюсселі.

Король Філіп, королева Матильда та їхні діти приїхали, щоб відсвяткувати Національний день. 50-річна королева, з сукнею якої днями сталася конфузна ситуація, цього разу одягла яскраво-червоне вбрання довжини міді з оборкою на талії від Natan Couture у поєднанні з крислатим капелюхом, туфлями на підборах теж від Natan Couture, шкіряними рукавичками і клатчем.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

У неї у вухах були сережки-висячки з діамантами, а на обличчі - яскравий макіяж, і навіть губи були нафарбовані червоним блиском.

Чоловік королеви, король Філіп, який сьогодні святкує десятиліття від дня свого сходження на престол, був одягнений у військову форму.

Нагадаємо, День незалежності знаменує відділення Бельгії від Нідерландів 1831 року, а також офіційне створення королівства.

Королева Матильда з доньками, принцесами Єлизаветою та Елеонорою / Фото: Getty Images

Службу в соборі також відвідали король Альберт і королева Паола - батьки короля Філіпа.

Король Філіп і королева Матильда з королем Альбертом і королевою Паолою / Фото: Getty Images

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