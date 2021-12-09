Вся у червоному: ефектний образ герцогині Кембриджської на різдвяному концерті

Вчора відбулася подія, на яку всі так довго чекали.
Учора, 8 грудня, у Вестмінстерському абатстві відбулися зйомки різдвяного концерту Together at Christmas, очікується, що концерт покажуть на британському телебаченні напередодні свята.
Благодійний королівський фонд The Royal Foundation та особисто герцогиня Кембриджська, яка виступила в ролі ведучої події, організували цей концерт на честь організацій, які допомагали людям під час пандемії.
Транслювати його мав канал BBC, але після скандалу королівська родина віддала право трансляції каналу ITV, повідомляє Hello!
Для заходу Кейт обрала дуже ефектний образ яскраво-червоного кольору від Catherine Walker, одягла човники від Gianvito Rossi, теж червоні, та взяла в руки клатч Miu Miu.
Також на заході були принцеси Беатріс та Євгенія, сестра Кейт Піппа та інші члени королівської родини.
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