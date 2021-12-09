Вся у червоному: ефектний образ герцогині Кембриджської на різдвяному концерті

Вся у червоному: ефектний образ герцогині Кембриджської на різдвяному концерті

Вчора відбулася подія, на яку всі так довго чекали.

Учора, 8 грудня, у Вестмінстерському абатстві відбулися зйомки різдвяного концерту Together at Christmas, очікується, що концерт покажуть на британському телебаченні напередодні свята.

Герцогиня Кемріджська на різдвяному концерті / Associated Press



Благодійний королівський фонд The Royal Foundation та особисто герцогиня Кембриджська, яка виступила в ролі ведучої події, організували цей концерт на честь організацій, які допомагали людям під час пандемії.

Герцогиня Кемріджська на різдвяному концерті / Associated Press

Транслювати його мав канал BBC, але після скандалу королівська родина віддала право трансляції каналу ITV, повідомляє Hello!

Для заходу Кейт обрала дуже ефектний образ яскраво-червоного кольору від Catherine Walker, одягла човники від Gianvito Rossi, теж червоні, та взяла в руки клатч Miu Miu.

Герцогиня Кемріджська на різдвяному концерті / Associated Press

Також на заході були принцеси Беатріс та Євгенія, сестра Кейт Піппа та інші члени королівської родини.

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