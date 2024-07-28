Вся у червоному: королева Матильда обрала ефектний образ для церемонії відкриття Олімпіади

Бельгійські король та королева були присутні на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

51-річна королева Матильда обрала для появи на урочистому заході червону сукню, з двома ґудзиками на грудях, червоний клатч тримала в руках і була взута у маленькі червоні туфлі з прозорими вставками на підборах.

Матильда мала фірмове укладання, денний макіяж на обличчі, золоті сережки-висячки у вухах. Її чоловік король Філіп прибув у класичному чорному костюмі, білій сорочці та білій краватці у тонку червону смужку.

Королева Матильда та король Філіп у Парижі / Фото: Getty Images

На церемонії відкриття Олімпіади на площі Трокадеро йшов цього дня дощ, тож у якийсь момент монархами довелося вдягнути плащі-дощовики.

Королева Матильда та король Філіп у Парижі / Фото: Getty Images

Так зробили й багато інших європейських монархів. Особливо кумедні фото вийшли з княгинею Монако Шарлін та князем Альбером II, вони разом із дітьми були присутні на трибунах та мокли під дощем.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали вам про пари, романи яких зав'язалися на Олімпійських іграх.

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