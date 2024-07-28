Вся у червоному: королева Матильда обрала ефектний образ для церемонії відкриття Олімпіади

Бельгійські король та королева були присутні на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
51-річна королева Матильда обрала для появи на урочистому заході червону сукню, з двома ґудзиками на грудях, червоний клатч тримала в руках і була взута у маленькі червоні туфлі з прозорими вставками на підборах.
Матильда мала фірмове укладання, денний макіяж на обличчі, золоті сережки-висячки у вухах. Її чоловік король Філіп прибув у класичному чорному костюмі, білій сорочці та білій краватці у тонку червону смужку.
На церемонії відкриття Олімпіади на площі Трокадеро йшов цього дня дощ, тож у якийсь момент монархами довелося вдягнути плащі-дощовики.
Так зробили й багато інших європейських монархів. Особливо кумедні фото вийшли з княгинею Монако Шарлін та князем Альбером II, вони разом із дітьми були присутні на трибунах та мокли під дощем.
Раніше ми розповідали вам про пари, романи яких зав'язалися на Олімпійських іграх.
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