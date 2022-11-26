Вся у чорному: Олена Зеленська взяла участь у церемонії вшанування памʼяті жертв голодоморів

Сьогодні українці згадують жертв голодоморів, яких у багатьох країнах світу визнано геноцидом українського народу.
Останньої суботи листопада ми згадуємо українців загиблих у голодоморах, які були актом геноциду нашого народу. Цього дня ми запалюємо свічки і ставимо їх на підвіконня, щоби вшанувати пам'ять невинних жертв, які віддали життя лише за те, що вони народилися в Україні.
Цими днями в соцмережах мільйони українців публікують спогади своїх предків, розповіді людей, які пережили цю страшну трагедію, що забрала життя мільйонів.
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською взяли участь у церемонії вшанування пам'яті жертв голодоморів.
Для заходу Олена обрала відповідний образ, вона була одягнена у чорний гольф з високим коміром, коротке двобортне пальто із золотими гудзиками та чорні штани.
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