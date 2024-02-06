Вся у чорному та з гарним укладанням: принцеса Софія приїхала з чоловіком на захід

Шведські принц та принцеса були присутні на публічному заході.

Принц Карл Філіп та принцеса Софія відвідали симпозіум "Ctrl+Rights для підвищення безпеки в Мережі", який відбувся у SPACE Stockholm у Стокгольмі.

39-річна принцеса Софія була у короткому чорному жакеті з V-подібним декольте та широких чорних штанах з високою талією. Вона взула грубі шкіряні черевики на підборах і в руці несла сумку з крокодилячої шкіри із замшевою вставкою.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

У принцеси було розпущене волосся, яке вона злегка накрутила локонами, також вона одягла золоті сережки-кільця, у макіяжі трохи підкреслила очі і рожеву помаду нанесла на губи.

Її чоловік принц Карл Філіп був у синьому костюмі, білій сорочці та блакитній смугастій краватці і взутий у чорні шкіряні туфлі на шнурівці.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу принцесу Софію сфотографували у червоному пальті, коли вона разом із чоловіком та двома синами сходила на концерт до опери.

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