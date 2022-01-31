Вся у чорному та з крокодилячою сумкою: королева Летиція приїхала з чоловіком до Австрії

Вся у чорному та з крокодилячою сумкою: королева Летиція приїхала з чоловіком до Австрії

Королівське подружжя Іспанії вирушило з офіційним візитом до Австрії.

Король Філіп VI, який 30 січня відсвяткував 54-річчя, і його дружина королева Летиція вирушили в перший цього року офіційний візит до Відня. Їх зазнімкували біля резиденції президента Олександра Ван дер Беллена у палаці Хофбург.

Королева Летиція була одягнена в чорний аутфіт: пальто, шарф, туфлі-човники на підборах і навіть рукавички, під пальтом у Ії Величності виднілася чорно-біла сукня, а в руках королева тримала сумку зі шкіри крокодила. Дружина монарха зібрала волосся в хвіст, зробила насичений денний макіяж і одягла сережки-висячки з перлинним камінням.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Король Філіп був у чорному пальті та класичному костюмі. І теж мав дуже елегантний та стриманий вигляд. Скільки триватиме візит пари до Австрії, не повідомляється.

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