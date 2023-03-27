Вся у лавандовому: королева Летиція зачарувала ніжним весняним образом на заході у Кадісі

Цей образ вийшов настільки яскравим та жіночним, що відірвати очі від Її Величності просто неможливо.

50-річна іспанська королева Летиція справила гарне враження своїм новим образом, який обрала для заходу у чудовому та мальовничому місті Кадіс. Разом із чоловіком вона відкрила важливу культурну подію – IX Міжнародний конгрес іспанської мови.

Для появи на публіці королева обрала дуже ніжну сукню-футляр лавандового відтінку від бренду Cho Atelier. Сукня мала V-подібне декольте, довгі рукави і перекручену спереду тканину, що нагадувала вузол із драпуванням.

Особливо ефектним у сукні був високий розріз, який демонстрував стрункі ноги королеви.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Летиція доповнила образ яскравими сережками від бренду Alexandra Plata, які складалися з безлічі різнокольорових каменів, а також макіяжем і лаконічним укладанням.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

У руці вона тримала оригінальну маленьку квадратну сумку у колір сукні від бренду Olivia Mareque. Ручка аксесуара була короткою і з невеликими вузлами на ручці.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Єдиним, що було нейтрального відтінку у цьому образі – бежеві слінгбеки від улюбленого бренду королеви Carolina Herrera.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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