Вся у роботі: принцеса Уельська відвідала ділову зустріч у Віндзорі

Принцеса Уельська відвідала Віндзорський замок цього тижня, де у неї відбулася робоча зустріч.
Вона зустрілася зі своєю командою її проєкту раннього розвитку Shaping Us. 2023 року Кейт запустила кампанію Shaping Us, яку називають "справою всього її життя", і яка спрямована на підвищення значущості найважливішого періоду розвитку дитини — від вагітності до п'яти років.
Про робочу зустріч жодних подробиць Кенсінгтонський палац не повідомив. У той же час днем раніше Кетрін пропустила прийом для дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці, на якому побував її чоловік, принц Вільям.
Принц Уельський приєднався до короля Чарльза і королеви Камілла. Принцеса Уельська зараз зосереджена на підготовці нового різдвяного концерту Together at Christmas, який відбудеться 6 грудня.
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