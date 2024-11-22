Вся у роботі: принцеса Уельська відвідала ділову зустріч у Віндзорі

Принцеса Уельська відвідала Віндзорський замок цього тижня, де у неї відбулася робоча зустріч.

Вона зустрілася зі своєю командою її проєкту раннього розвитку Shaping Us. 2023 року Кейт запустила кампанію Shaping Us, яку називають "справою всього її життя", і яка спрямована на підвищення значущості найважливішого періоду розвитку дитини — від вагітності до п'яти років.

Про робочу зустріч жодних подробиць Кенсінгтонський палац не повідомив. У той же час днем ​​раніше Кетрін пропустила прийом для дипломатичного корпусу в Букінгемському палаці, на якому побував її чоловік, принц Вільям.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Принц Уельський приєднався до короля Чарльза і королеви Камілла. Принцеса Уельська зараз зосереджена на підготовці нового різдвяного концерту Together at Christmas, який відбудеться 6 грудня.

Принц Вільям на прийомі для дипломатичного корпусу / Фото: Getty Images

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