Вся у рожевому: гламурна леді Амелія Віндзор побувала на прем'єрі "Барбі"

27-річна член британської королівської родини відвідала світську тусовку у британській столиці.

Онука герцога Кентського з'явилася на прем'єрі фільму "Барбі" в гламурній рожевій сукні довжини міді на тонких бретельках, підібрала до неї рожеву сумку і взула біло-рожеві кросівки. Образ вийшов у стилі Барбі.

Амелія, як завжди, одягла свої улюблені прикраси на шию, кілька браслетів на зап'ястя та каблучок на пальці. Світле волосся дівчина розпустила та розчесала за проділом і зробила легкий макіяж.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Днем раніше леді Амелія відвідала презентацію нової книжки Йомі Адегоке "Список" в одній із бібліотек Лондона, де з'явилася в оливковій сукні у картатий принт. І теж була взута у кросівки.

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