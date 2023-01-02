Вся у сріблі: блискучий образ Меланії Трамп на новорічній вечірці

Оскільки Дональд Трамп продовжує боротьбу за президентське крісло, ми маємо можливість бачити колишню першу леді США частіше.

Колишній президент США Дональд Трамп та колишня перша леді Меланія Трамп відсвяткували Новий рік у своїй резиденції Мар-а-Лаго.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

З нагоди свята було влаштовано грандіозну вечірку, на якій Меланія Трамп сяяла в усіх сенсах цього слова.

Для виходу колишня перша леді США одягла блискучу, розшиту срібними паєтками, сукню-футляр від Dolce & Gabbana за 2 700 доларів.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила срібними гостроносими човниками на високій шпильці. Волосся було покладено у красиву зачіску у вигляді легкої хвилі.

Меланія Трамп та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Також Меланія продемонструвала нам довгий манікюр відтінку нюду.

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