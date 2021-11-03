Вся в білому та в червоному жилеті: королева Летиція прилетіла до Парагваю

Вся в білому та в червоному жилеті: королева Летиція прилетіла до Парагваю

Іспанська королева Летиція приїхала із триденним візитом до Парагваю.

Візит організований у рамках програми співробітництва в Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, її Величність заскочили в міжнародному аеропорту Асунсьйона. Там Летицію вітали перша леді Сільван Абдо, міністр закордонних справ Евклід Асеведо і посол Мадрида Кармен Кастіелла Руїс.

Корольова Летиція / Getty Images

На порядку денному у королеви-консорта кілька заходів разом із першою леді та іншими офіційними особами. Але найбільше вона має зосередитися на різних поточних проєктах співпраці. Летиція буде проінформована про роботу, яку проводять іспанські або місцеві організації, що фінансуються Іспанією, у питаннях розширення прав і можливостей жінок та їхнього здоров'я, освіти та підготовки до працевлаштування молоді, а також у сфері відновлення та збереження спадщини країни.

Корольова Летиція / Getty Images

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Перший образ, у якому ми побачили королеву – біла сорочка, білі штани та бежеві черевики на шнурівці, а зверху на ній була червона жилетка. Королева була в масці, з зібраним у високий хвіст волоссям, а на її обличчі був макіяж.

Чекаємо з нетерпінням на нові виходи Її Величності в рамках цієї поїздки. Як ми розуміємо, король Філіп компанію дружині не склав.

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