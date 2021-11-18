Вся в білому та з вирізом на декольте: дружина Джеймса Міддлтона захопила гарним аутфітом

Вся в білому та з вирізом на декольте: дружина Джеймса Міддлтона захопила гарним аутфітом

Брат герцогині Кембриджської вперше з'явився на публічному заході після весілля з Алізе Тевене.

У вересні пара зіграла практично таємне весілля. Декілька фотографій з цієї події ми вам показували раніше.

Пара ж ділилася кадрами зі свого нового будинку, до якого вони переїхали за кілька місяців до весілля. А 12 листопада відбулася і перша їхня поява на публіці в ролі чоловіка та дружини.

Джеймс та Алізе Міддлтони / Instagram Джеймса Міддлтона

Подружжя відвідало різдвяний захід BVLGARI та Save The Children у Лондоні. Алізе мала дуже стильний вигляд в молочно-білому аутфіті та чорних гостроносих туфлях-човниках на підборах. На шиї в неї блищала золота підвіска, на руці був браслет, а на білому пальті була пришпилена брошка. Алізе розпустила волосся, зробила дуже легкий макіяж і одягла сережки-цвяшки.

Джеймс та Алізе Міддлтони / Getty Images

Її чоловік Джеймс Міддлтон одягнув синій оксамитовий піджак, під яким була блакитна сорочка (такі нині в моді ) та стильні картаті штани, на ньому також були фіолетові шкарпетки та чорні шкіряні туфлі-лофери. На руці у чоловіка був годинник, а на пальці обручка.

Читайте також:

Пили вино і святкували: Джеймс Міддлтон та його наречена Алізе купили новий будинок та показали фото

11 років від дня заручин: згадуємо образ Кейт Міддлтон у день, коли вона сказала "так" принцу Вільяму

Трапляється з кожним: конфузи герцогині Кембриджської