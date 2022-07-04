Вся в Chanel: онука Грейс Келлі — Шарлотта Казірагі — вийшла у світ з чоловіком

Вся в Chanel: онука Грейс Келлі — Шарлотта Казірагі — вийшла у світ з чоловіком

Онука Грейс Келлі та князя Реньє III – Шарлотта Казірагі – відвідала разом зі своєю матір'ю принцесою Кароліною Кубок Longines Pro-Am у Монте-Карло.

35-річна Шарлотта була одягнена з ніг до голови в Chanel і це не просто так. У грудні 2020 року Казіраги стала послом бренду Chanel. На дівчині була шовкова сукня з рюшами вартістю 3360 фунтів стерлінгів і білі босоніжки на високих стійких підборах від Chanel вартістю 970 фунтів стерлінгів. Шарлотта розпустила волосся та зробила легкий денний макіяж. Також на зап'ясті був золотий браслет від Chanel.

Принцеса Кароліна, Дмитро Рассам та Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Разом зі своєю 65-річною матір'ю принцесою Кароліною Ганноверською вони вручили призи переможцям Monaco Longines Pro-Am Cup. Це змагання з конкуру та верхової їзди, яке було ініційовано Шарлоттою 2010 року. Також на заході Шарлотту супроводжував її чоловік Дмитро Рассам.

Нагадаємо, у вихідні у ще одного монацького подружжя був привід нагадати про себе. Княгиня Шарлін та князь Альбер II відсвяткували річницю весілля та поділилися новим фото.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Читайте також: