Вся в чорному та перлах: принцеса Анна на траурному заході

Вона прибула до Героес-Акр, на південь від Віндхука в Намібії на похорон президента Намібії Гаге Гейнгоба.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Її королівська високість була в чорній сукні-сорочці довжини міді, чорному капелюсі та туфлях на підборах. В руках Анна несла невелику сумку, а на грудях у неї була золота брошка. Принцеса була також у чорних рукавичках, одягла перлинні сережки та кольє з перлів. Нагадаємо, що саме прикраси із перлів члени королівської родини Британії традиційно одягають на жалобні заходи.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше минулого тижня королівська принцеса традиційно виконувала свої обов'язки та зустрілася з волонтерами з магазину Mary's Living & Giving у Вондсворті.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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