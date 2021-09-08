Вся в камуфляжі: графиня Вессекська Софі на новому королівському заході

Вся в камуфляжі: графиня Вессекська Софі на новому королівському заході

56-річна дружина принца Едварда, графа Вессекського відвідала Королівські ВПС Великої Британії.

Графиня Софі Вессекська приїхала на RAF Wittering, щоб поспостерігати за учасниками, які брали участь в Кубку Вессекса.

Графиня Вессекська, Софі / Getty Images

Невістка королеви Єлизавети II Софі вирішила одягнути на цю зустріч камуфляжну куртку і штани кольору хакі, зібравши волосся в хвіст, а взула черевики на невисоких стійких підборах. У вухах у Софі виблискували сережки-цвяшки з маленьким смарагдовим камінням, а на обличчі був натуральний макіяж.

Графиня Вессекська, Софі / Getty Images

Цього року Кубок Вессекса знову вирішили провести після паузи 2020 року, яка виникла через тривалу пандемію коронавірусу, пише Hello!. Графиня Софі, судячи зі знімків, була рада бути присутньою на заході.

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