Вся в камуфляжі: графиня Вессекська Софі на новому королівському заході

56-річна дружина принца Едварда, графа Вессекського відвідала Королівські ВПС Великої Британії.
Графиня Софі Вессекська приїхала на RAF Wittering, щоб поспостерігати за учасниками, які брали участь в Кубку Вессекса.
Невістка королеви Єлизавети II Софі вирішила одягнути на цю зустріч камуфляжну куртку і штани кольору хакі, зібравши волосся в хвіст, а взула черевики на невисоких стійких підборах. У вухах у Софі виблискували сережки-цвяшки з маленьким смарагдовим камінням, а на обличчі був натуральний макіяж.
Цього року Кубок Вессекса знову вирішили провести після паузи 2020 року, яка виникла через тривалу пандемію коронавірусу, пише Hello!. Графиня Софі, судячи зі знімків, була рада бути присутньою на заході.
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