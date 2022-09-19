Стильна, як мама: 7-річна принцеса Шарлотта зачарувала своїм образом на похороні прабабусі-королеви

Перед похороном королеви Єлизавети II її син Вільям та його дружина Кейт довго думали, чи брати дітей на прощання з їхньою прабабусею. Та пара вирішила взяти з собою лише двох старших дітей - 9-річного Джорджа і 7-річну Шарлотту.

Маленька Шарлотта привернула до себе особливу увагу, адже такого сумного дня мала приголомшливо милий вигляд. Батьки обрали для дівчинки пальто від бренду Ancar з оксамитовим коміром і ґудзиками, туфлі Мері Джейн від бренду Manuela de Juan Shoes та капелюх із широкими крисами і невеликим бантом від британського бренду Jane Taylor. До речі, капелюх дівчинка одягла на офіційний захід вперше, адже раніше її бачили лише із зібраним волоссям та бантиками.

Меган, герцогиня Сассекська, принцеса Шарлотта, принцеса Кейт та принц Джордж / Фото: Getty Images

Також на Шарлотті були чорні колготки, а волосся їй просто розпустили.

Особливе місце в цьому образі юної принцеси посіла маленька брошка у вигляді підкови. Ймовірно, таким чином Шарлотта та її батьки вирішили вшанувати пам'ять королеви, яка дуже любила коней.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Стильною вона була, як її мама - принцеса Кейт.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що відспівування королеви відбувалося у Вестмінстерському абатстві і відвідали його високопоставлені гості з різних країн та її близькі. Ті, хто не зміг відвідати Лондон, спостерігали за дією через онлайн-трансляції, багато хто також приїхав до центру міста особисто, щоб попрощатися.

Кейт, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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