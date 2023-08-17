Вся в маму: принцеса Кейт розповіла про улюблену закуску своєї дочки Шарлотти

Восьмирічна принцеса Шарлотта любить готувати на кухні разом з мамою Кетрін, а також віддає перевагу таким самим закускам, як і принцеса Уельська.

Під час своїх публічних виходів Кейт Міддлтон часто запитують про її дітей, про те, що вони люблять, чим захоплюються, що їдять. Деякі королівські шанувальники, проаналізувавши ці відповіді, дійшли висновку, що принцеса Шарлотта найбільше схожа на свою матір у кулінарних уподобаннях. Вони обоє обожнюють закуски і особливо оливки.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

"Я теж їла багато-багато оливок, коли була маленькою", — розповідала якось Кетрін, пише express. Її дочка Шарлотта, очевидно, успадкувала це від неї.

2019 року, коли Кейт відвідала початкову школу Лаванди, вона почала розмову з учнями і поділилася, що "Шарлотта любить оливки". Але на додачу до цієї дуже вишуканої закуски восьмирічна дівчинка любить сирну пасту, улюблену у її родині.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що любить їсти принц Джордж — майбутній король Великої Британії і старший син принца і принцеси Уельських.

Принцеса Шарлотта з братом Джорджем / Фото: Associated Press

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