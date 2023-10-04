Вся в шкірі: герцогиня Единбурзька здивувала королівських шанувальників своїм луком

Членів королівської сім'ї рідко можна побачити у шкіряних аутфітах. Герцогиня Единбурзька Софі цієї осені всіх вирішила здивувати.

Герцогиня Софі мала розкішний вигляд у шкіряній куртці Prada, шовковій білій блузці з принтом від Gabriela Hearst і шкіряній спідниці-олівці з високою талією та ґудзиками збоку від Nina Ricci і взула високі коричневі чоботи зі шкіри від Reiss. У такому образі Софі завітала до Академії інновацій Brooklands на Бруклендс Драйв у Сурреї.

Знімки з візиту були опубліковані на сторінці королівської родини у соціальній мережі X.

Що стосується прикрас, Софі обрала сережки-підвіски та кулон "Констанція" з рожевого золота від Hermes у формі сумочки. Його вартість 8200 доларів.

The Academy connects young people with leading scientists, technologists, engineers, and mathematicians – today's special guest was Professor Brian Cox!



Під час, The Duchess відбувся в роботодавців, а також аркуші від школярів на їхній акцій-пакований день. pic.twitter.com/Uz6yICOzU2 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 3, 2023

Нагадаємо, раніше ми показували, як герцогиня Единбурзька приїхала на зустріч у ефектному червоному вбранні.

Читайте також: