Вся в золоті: який вигляд мав найкумедніший капелюх королеви Камілли

Королева Камілла завжди любила капелюхи і носила їх задовго до того, як здобула королівський титул.

Ми натрапили на архівне фото Камілли, зроблене 5 червня 2012 року, тоді вона була ще герцогинею Корнуольською. Кадр було зроблено на прийомі на честь діамантового ювілею королеви Єлизавети II у Гілдголлі у Лондоні.

Її Величність королева Єлизавета II того року святкувала 60-річчя свого сходження на престол. Тисячі доброзичливців з усього світу з'їхалися до Лондона, щоби стати свідками святкових заходів.

Камілла з'явилася на публіці в золотому пальті і розкішному крислатому капелюсі, який чудово гармоніював з образом, але мав досить кумедний вигляд. Перлинні сережки-кліпси були у неї у вухах, на шиї виблискувало намисто з трьох перлинних ниток з діамантовою застібкою, на зап'ясті вона мала золотий браслет, а в руках вона тримала золотий клатч.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Через десять років на святкуванні вже платинового ювілею правління Єлизавети II Камілла з'явилася у білій сукні-пальті і вже без капелюха. Її стиль помітно змінився на краще.

Читайте також: