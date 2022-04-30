Втікаючи від війни: як у всьому світі допомагають українським біженцям

Війна в Україні продовжує приносити жертви та сіяти хаос. З початку конфлікту майже 13 мільйонів людей були змушені покинути свої будинки, і ситуація залишається вкрай важкою.

Фонд Cesvi - перша італійська неурядова організація, яка негайно вжила заходів щодо надання допомоги українському народу під час російського вторгнення в Україну. Що вже зроблено фондом та планується зробити:

• У Румунії Cesvi відповідає на потреби захисту матерів і дітей, надаючи інформаційні послуги, інформацію про безпеку та ризики під час подорожей, ігровий майданчик для дітей та зону для матерів та дітей/немовлят, рекреаційні, спортивні та психосоціальні заходи для дітей (відповідно до вікових груп), першу психосоціальну допомогу для дорослих, Wi-Fi підключення для підтримання зв’язку з родичами та друзями в Україні чи сусідніх країнах.



• Також у Румунії у містах Тулча, Ісакча та Галац, де можливості служб допомоги та прийому обмежені, незабаром розпочнеться проєкт, який надасть допомогу близько 12 500 людям, особливо дітям. Проєкт зосереджений на 6 "зупинках", куди біженці проходять транзитом після в’їзду в країну. В Ісакча артисти цирку солідарності організовують вітальні заходи, шоу та майстер-класи з арт-терапії для малечі. Крім того, будуть подані гарячі страви та напої. У Тулчі та Галаці в приймальних пунктах організовуються служби рекреаційно-оздоровчої, освітньої та психологічної підтримки, а також роздача гарячого харчування.

• В Угорщині, в Захоні, було створено перший центр для прийому біженців, які щойно прибули поїздом. Cesvi у співпраці з муніципалітетом встановив розтяжну конструкцію площею 200 кв.м з опаленням, стільцями, столами, телефонними зарядними станціями, інформаційними екранами українською мовою, службою орієнтації щодо статусу та прав людини, кухнею, здатною забезпечити до 10 тис. порцій гарячого харчування на день, послуги нічного притулку. Хаб розрахований на прийом 10 000 осіб на добу, планується створення дитячого садка. У закладі обладнано тимчасовий дитячий садок, приміщення, яке використовується як дитячий садок та початкова школа.

• У Польщі ось-ось розпочнеться вітальний проєкт для 100 матерів і дітей, які втікають від війни, яких будуть зустрічати протягом 3 місяців у готелі в центрі Любліна, третього за величиною міста країни. Вони отримають їжу (3-разове, а також спеціальне харчування для дітей), проживання, транспорт та послуги з консультації, щоб допомогти їм змінити своє життя.

Cesvi Foundation — це незалежна італійська благодійна організація, заснована в Бергамо 1985 року. Cesvi присутня в 23 країнах, працює, щоб гарантувати продовольчу безпеку, сприяє сталому розвитку та діє, щоб протидіяти наслідкам зміни клімату. 2020 року Cesvi допомогла понад 1,7 мільйона людей, інвестувавши 92% своїх ресурсів у цю сферу.

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