Втілення елегантності: принц Вільям та герцогиня Кейт відвідали прем'єру фільму "Кращий стрілець: Меверік"

19 травня у Лестер-сквер у Лондоні відбувся благодійний показ фільму "Кращий стрілець: Меверік".

Одними з гостей прем'єри стали принц Вільям та герцогиня Кейт. Вони вибрали елегантне вбрання і мали розкішний вигляд.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська обрала елегантну довгу чорно-білу сукню від дизайнера Ролана Муре, яка відкривала її плечі.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Getty Images

Як аксесуари вона вибрала сережки-підвіски з діамантами Tsar Star від Robinson Pelham, чорний оксамитовий клатч-коробку від Alexander McQueen та чорні туфлі-човники Prada.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Getty Images

Принц Вільям одягнув класичні штани, білу сорочку з метеликом та оксамитовий піджак. Особливо цікавою деталлю образу принца стали оксамитові лофери з вишивкою винищувача, у якому літав герой фільму.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Associated Press

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Associated Press

До речі, компанію королівському подружжю склав зірка фільму — актор Том Круз. Перед початком картини фотографи зняли момент, як він подав руку Кетрін, щоб піднятися сходами.

Герцог та герцогиня Кембриджські / Фото: Associated Press

Фільм "Топ Ган: Меверік" — продовження картини 1986 року. Він розповідає про легендарного льотчика Пітера Мітчеля, який вирішує попрацювати інструктором Top Gun.

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