Втомилася від підборів: Юлія Тимошенко роззулася в залі Конституційного суду

60-річна лідерка партії "Батьківщина", як і кожна жінка, втомлюється часто ходити на високих підборах.

Ніщо людське не чуже Юлії Тимошенко. Вона, як і кожна жінка, втомлюється носити підбори. Бувають моменти, коли дуже хочеться зняти туфлі і дати ногам відпочити.

Саме це і зробила нардепка під час перерви на засіданні Конституційного суду. В Instagram Тимошенко опублікувала світлину, на якій вона роззулася під столом, і, напевно, відчувши полегшення, усміхнулася на камеру.

Юлія Тимошенко / Instagram/Юлія Тимошенко

"Коли перерва у конституційному засіданні аж занадто затяглася", - написала політикиня під фото.

Одягнена Юлія була в лук, в якому ми її вже бачили: у чорний жакет на блискавці і без коміра, у білу сорочку з елегантними срібними запонками з чорним камінням на манжетах, які визирали з-під жакету, чорну спідницю-олівець та чорні колготи.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

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Аутфіт депутатка доповнила елегантним пучком-мушлею з начосом на маківці та випущеними спереду пасмами. На обличчі у неї був легкий макіяж, оптичні окуляри у вишуканій чорній оправі, а у вухах - лаконічні сережки.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Володимирівна показала, який має вигляд без макіяжу. Політикиня також продемонструвала одяг, який вона обирає для занять спортом на природі.

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Стильні образи Юлії Тимошенко (25 фото)

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