Втомилися хоронити: топ скандальних цитат Жириновського, про здоров'я якого ходять суперечливі чутки

Рівно через місяць від початку повномасштабної війни в Україні, в Росії нібито знову помер головний кремлівський блазень Путіна — Володимир Жириновський.

Скандальному пропагандисту 75 років, а останні місяці російські ЗМІ ховали політика вже кілька разів, то через коронавірус, то через проблеми з серцем. 25 березня знову з'явилася інформація про смерть Жириновського, але незабаром її знову спростували, заявивши, що тих, хто поширив цей фейк, будуть судити.

Навіть на смертному ложі політик продовжує бути головним політичним фриком, який не може спокійно піти. Тут варто згадати, що за роки своєї роботи в партії ЛДПР, головною темою промов Жириновського було "українське питання" — він виступав за входження України та Білорусі до складу Російської Федерації на правах нових федеральних округів, підтримував війну на Сході країни та злочинні самопроголошені республіки "ДНР" та "ЛНР". Відповідно, під час інтерв'ю пропагандист не упускав можливості висловитися про Україну, тому в історію увійшло чимало його цитат, ми зібрали топ найбожевільніших із них.

"16 березня можна порівняти з 9 Травня. У травні 1945 року ми скинули коричневу чуму, а 16 березня 2014 року мешканці Криму скинули нацистський режим України"

"Наше побажання всім колишнім радянським республікам: погуляли — досить. Настав час повертатися додому. Ми не будемо знову давати назву СРСР. Назва є вже — Російська Федерація. Федерація російською — об'єднання. Ось нехай вступають безпосередньо в Російську Федерацію. Тбіліська губернія, Єреванська, Бакинська, Київська та ін. Добровільно — нікого примушувати не будемо"

"НАТО не потрібна Україна, їй потрібен наш Крим, щоб звідти пішов наш флот, і підійти ближче до Орла, Курська та Краснодара"

"Треба просто шарахнути проти ночі 1 січня, годині о 4 ранку, коли вже всі випили. Необов'язково їх бомбити. Але вибірково покарати і налякати треба"

"Всю карту перелопатим, і України не буде"

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