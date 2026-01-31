ТСН у соціальних мережах

"Втомлюватися від материнства — цілком природно": принцеса Уельська підтримала мам зі всього світу

Принцеса Уельська Кетрін щаслива мати трьох дітей, але материнство може бути вкрай тривожним і виснажливим, про що дружина принца Вільяма публічно неодноразово висловлювалася.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Кейт / © Associated Press

Автор Роберт Джобсон у своїй новій книжці «Кетрін, принцеса Уельська” пише про те, як Кетрін переживала всі три вагітності, і як вони з принцом Вільямом зустрічали своїх трьох дітей. Це справді чудові спогади. Але також у цій книжці автор наводить слова Кейт про те, як вона давала раду материнству у перші роки після народження її дітей, коли була ще зовсім недосвідченою матір’ю.

«Для Кетрін перші місяці материнства були дуже виснажливими, вона відчувала радість та страх одночасно. У своїй промові в Королівському коледжі акушерства та гінекології у березні 2017 року Кетрін поділилася особистим досвідом та розповіла про труднощі, які переживала», — пише автор.

Принцеса Уельська з дітьми / © Associated Press

Тоді в тій промові Кейт сказала: «Ніщо не може вас по-справжньому підготувати до труднощів материнства. Ще вчора ви бачили себе окремою особистістю, а сьогодні насамперед ідентифікуєте себе як мати. І немає жодних правил, що добре, а що погано. Ви просто намагаєтеся знайти свій шлях на цій невідомій території і намагаєтеся якнайкраще дбати про свою родину. Звичайно, важливо пам’ятати, що материнство — чудова пригода, яка того варта, але не треба забувати про стрес та навантаження, які супроводжують вас на цьому шляху. Втомлюватися від материнства — цілком природно», — сказала у своїй промові принцеса Уельська.

Діти Кейт і Вільяма Джордж, Луї і Шарлотта / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як принц Вільям відмовився від давньої королівської традиції, коли народився їхній з Кейт первісток — принц Джордж.

