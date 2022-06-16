Втратила обличчя: пластичний хірург пояснив, що сталося з Аліною Кабаєвою

Ім'я Аліни Кабаєвої зараз на слуху і не за спортивні заслуги. Спортом подружка кремлівського "фюрера" професійно давно не займається, а ось обличчям іноді виблискує на різних світських заходах.
Нещодавно пані Кабаєва відвідувала тренувальні збори у Сочі. Знімки ексгімнастки, звичайно ж, просочилися в Мережу, і всі почали обговорювати зовнішність олімпійської чемпіонки, що змінилася.
Багато користувачів вважають, що до обличчя Аліни приклав руку пластичний хірург. А дехто припускає, що з Путіним у Кабаєвої один лікар на двох.
Пластичний хірург Максимільян Абозін у розмові з порталом Day.ru стверджує, що косметологічні процедури на обличчі Аліни скоріше за все були. Можливо, філери в зоні вилиць та ендоскопічна підтяжка. Але, на думку хірурга, не більше, оскільки Кабаєвій пощастило з генетикою.
Втім, публіка з такою думкою дещо не погоджується, а коментарі, які постили в соцмережах після появи ексспортсменки в Сочі, говорять зовсім про інше.
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