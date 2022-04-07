"Втратили прекрасного митця": у Полтаві відкрили виставку робіт загиблого на війні кераміста

У Полтаві вшанували пам'ять полеглого скульптора Святослава Пашинського, відкривши виставку його творів.

У Полтаві у "Художньому салоні" відкрили виставку робіт кераміста, скульптора і художника Святослава Пашинського, який загинув у бою з російськими окупантами. Пише Суспільне.

На виставці представлено 17 керамічних робіт митця: керамічні тарелі, пласти та декоративні настінні панно. Виставка працюватиме до середини місяця.

"Дуже яскрава особистість була, дуже трудолюбивий за життя, не боявся труднощів і викликів, які йому життя кидало. Використовував різні технології керамічні, при яких використовував і глазур, і різноманітні поливи по кольору", – сказав товариш і колега Пашинського Дмитро Коршунов.

"Ця виставка є частиною його творчості. Він міг торкатись і язичницького часу, і філософія сучасного часу. Тому ми втратили дуже талановитого, прекрасного митця", – сказав голова обласної організації Національної спілки художників Юрій Самойленко.

Святослав Пашинський був членом Національної спілки художників України та лауреатом премії у галузі скульптури імені Миколи Ярошенка. Він викладав у Полтавській художній школі.

У 2014-2015 роках Пашинський брав участь в АТО. Після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну Пашинський пішов на фронт вдруге. Кераміст загинув 26 березня у бою у Запорізькій області. Йому було 44 роки. Поховали воїна на Алеї Героїв у селі Затурине, що поблизу Полтави. У митця залишились мати, дружина та троє синів.