Вважала її надто жорстокою: в яку гру королева Єлизавета II забороняла грати своїм родичам на Різдво

Королева Єлизавета II / © Getty Images

За словами одного колишнього дворецького, була одна гра, яку покійна королева Єлизавета II терпіти не могла і навіть заборонила своїй родині грати в неї в Сандрінгемському палаці у святковий сезон. Це «Монополія».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Кажуть, королева «вважала її надто жорстокою» і не дозволяла в неї грати, обираючи натомість «улюблену королівську гру» — шаради — у різдвяний сезон, пише The Sun. «Вони також грають у карткову гру під назвою Racing Demon, яка може бути дуже напруженою та змагальною. А принцеса Кетрін особливо любить ігри, і вона грає в них зі своєю сім’єю».

Принц Вільям і принцеса Кейт з дітьми / © Associated Press

До речі, чоловік Кейт — принц Вільям — не любитель карткових ігор, тому він часто пропускає це дійство. Про це у своїй книжці «Знайомтеся, Елла» писав брат Кейт — Джеймс Міддлтон.

«Вільям здригнувся б від нашої безжальної рішучості перемогти за всяку ціну», — написав Джеймс, пояснюючи, що принц Уельський вважав за краще б проводити час із покійним собакою Джеймса, Еллою. «Він був би радий вибути першим, а коли перестав би відчувати бажання брати участь, вислизнув би, щоб обійняти Еллу», — додав Міддлтон. «А ще краще, він взагалі відмовився б від участі в грі».

Королева Єлизавета II, король Чарльз і Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, вже на Різдво ми побачимо всю сім’ю у зборі на їхній традиційній проходці до церкви в Сандрінгемі.