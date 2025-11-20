Весілля Кейт и Вільяма / © Associated Press

Незабаром у видавництві Лабораторія вийде друком книжка Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Вельська», в якій читач зможе детальніше ознайомитися з біографією майбутньої королеви-консорта Великої Британії. Книжка також відкриває невідомі подробиці життя Кетрін, створюючи щирий і багатогранний портрет жінки, яка стала новою головною героїнею династії Віндзорів.

Однією з важливих глав життя принцеси Кейт є її весілля зі спадкоємцем британського престолу — принцом Вільямом.

Книжка Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Вельська»

29 квітня 2011 року в готичній величі Вестмінстерського абатства перед очима мільйонів людей розгорталася чарівлива історія кохання на всі часи: принц Вільям і Кетрін Міддлтон зв’язали себе путами Гіменея. Того весняного ранку весь Лондон перебував у радісному очікуванні.

Задовго до початку церемонії вінчання, запланованої на 11 ранку, почали прибувати різноманітні гості. Тут були друзі, рідні, знаменитості й просто захоплені прихильники: від Джона Гейлі, власника паба, куди ходили Міддлтони, до співака сера Елтона Джона й Девіда та Вікторії Бекхемів.

Кейт Міддлтон в день свого весілля з батьком Майклом Міддлтоном / © Associated Press

Перед публікою з’явилась наречена — в атласній сукні кольору слонової кістки з мереживними рукавами і плечима (робота Сари Бертон, модельєрки бренду Alexander McQueen) вона мала приголомшливий вигляд. Увінчувала її образ діадема Halo Tiara від Cartier, яку позичила королева Єлизавета. У руках Кетрін тримала букет із конвалій, бородатих гвоздик, плюща, мирту й гіацинтів. Коли архієпископ Кентерберійський доктор Ровен Вільямс запитав її: «Кетрін Елізабет, чи береш ти цього чоловіка?», вона ледь чутно промовила: «Так». Тоді Вільям надів обручку на палець нареченої, а вона промовила шлюбну обітницю, пообіцявши «кохати й піклуватися», але опустила клятву коритися чоловікові. Коли пара йшла від вівтаря, запалили свічку з ароматом улюбленого парфуму Кетрін Jo Malone London Orange Blossom Cologne.

Весілля Вільяма та Кейт, 2011 року / © Associated Press

Перед церемонією радісний натовп під церковний передзвін гучними вигуками проводжав авто Вільяма від Кларенс-гаусу до абатства. Перед цим Вільям прийняв від своєї бабусі королеви Єлизавети титул герцога Кембриджського, а отже, з дверей абатства Кетрін вийшла вже не простолюдинкою, а королівською герцогинею.

Кетрін не захотіла їхати на вінчання в Скляній кареті 1881 року, одній з головних державних карет, але до Букінгемського палацу на званий обід до королеви молодята вирушили державним кінним екіпажем Landau 1902 року, яким 1981 року їхали Чарльз із Діаною.

Весілля Вільяма та Кейт, 2011 року / © Associated Press

«Ти щасливий?» — запитала Кетрін чоловіка, сідаючи у відкритий екіпаж під радісні вигуки. «Усе дивовижно, просто дивовижно, — відповів новоспечений герцог Кембриджський. — Я такий гордий, що ти моя дружина». Між ними була повна злагода. Королева погодилась: «Церемонія була дивовижна», — сказала вона після вінчання.

Подружжя подякувало країні за підтримку в «найдивовижніший день у нашому житті», а Кетрін, з властивою їй стриманістю, додала: «Я рада, що погода була до нас прихильною. День видався пречудовий».