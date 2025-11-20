- Дата публікації
Ви цього точно не знали: милі подробиці весільної церемонії Кейт та Вільяма опубліковані в новій книжці, яка вийде друком вже скоро
Історія життя Кейт Міддлтон нагадує справжню казку. Звичайна студентка коледжу закохується в принца, стає герцогинею Кембриджською (а нині принцесою Уельською), і підкорює серця мільйонів по всьому світу.
Незабаром у видавництві Лабораторія вийде друком книжка Роберта Джобсона «Кетрін, принцеса Вельська», в якій читач зможе детальніше ознайомитися з біографією майбутньої королеви-консорта Великої Британії. Книжка також відкриває невідомі подробиці життя Кетрін, створюючи щирий і багатогранний портрет жінки, яка стала новою головною героїнею династії Віндзорів.
Однією з важливих глав життя принцеси Кейт є її весілля зі спадкоємцем британського престолу — принцом Вільямом.
29 квітня 2011 року в готичній величі Вестмінстерського абатства перед очима мільйонів людей розгорталася чарівлива історія кохання на всі часи: принц Вільям і Кетрін Міддлтон зв’язали себе путами Гіменея. Того весняного ранку весь Лондон перебував у радісному очікуванні.
Задовго до початку церемонії вінчання, запланованої на 11 ранку, почали прибувати різноманітні гості. Тут були друзі, рідні, знаменитості й просто захоплені прихильники: від Джона Гейлі, власника паба, куди ходили Міддлтони, до співака сера Елтона Джона й Девіда та Вікторії Бекхемів.
Перед публікою з’явилась наречена — в атласній сукні кольору слонової кістки з мереживними рукавами і плечима (робота Сари Бертон, модельєрки бренду Alexander McQueen) вона мала приголомшливий вигляд. Увінчувала її образ діадема Halo Tiara від Cartier, яку позичила королева Єлизавета. У руках Кетрін тримала букет із конвалій, бородатих гвоздик, плюща, мирту й гіацинтів. Коли архієпископ Кентерберійський доктор Ровен Вільямс запитав її: «Кетрін Елізабет, чи береш ти цього чоловіка?», вона ледь чутно промовила: «Так». Тоді Вільям надів обручку на палець нареченої, а вона промовила шлюбну обітницю, пообіцявши «кохати й піклуватися», але опустила клятву коритися чоловікові. Коли пара йшла від вівтаря, запалили свічку з ароматом улюбленого парфуму Кетрін Jo Malone London Orange Blossom Cologne.
Перед церемонією радісний натовп під церковний передзвін гучними вигуками проводжав авто Вільяма від Кларенс-гаусу до абатства. Перед цим Вільям прийняв від своєї бабусі королеви Єлизавети титул герцога Кембриджського, а отже, з дверей абатства Кетрін вийшла вже не простолюдинкою, а королівською герцогинею.
Кетрін не захотіла їхати на вінчання в Скляній кареті 1881 року, одній з головних державних карет, але до Букінгемського палацу на званий обід до королеви молодята вирушили державним кінним екіпажем Landau 1902 року, яким 1981 року їхали Чарльз із Діаною.
«Ти щасливий?» — запитала Кетрін чоловіка, сідаючи у відкритий екіпаж під радісні вигуки. «Усе дивовижно, просто дивовижно, — відповів новоспечений герцог Кембриджський. — Я такий гордий, що ти моя дружина». Між ними була повна злагода. Королева погодилась: «Церемонія була дивовижна», — сказала вона після вінчання.
Подружжя подякувало країні за підтримку в «найдивовижніший день у нашому житті», а Кетрін, з властивою їй стриманістю, додала: «Я рада, що погода була до нас прихильною. День видався пречудовий».