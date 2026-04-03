Ви його раніше не бачили: представлено рідкісне фото королеви Єлизавети II і принца Філіпа

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Getty Images

Цього місяця королеві Єлизаветі II могло б виповнитися 100 років. Також у квітні 2012 року пішов із життя її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький.

Ми знайшли неопублікований раніше знімок цієї королівської пари, датований 18 листопада 2007 року. Їхні Величності тоді відвідували Бродлендс, щоб відзначити річницю свого діамантового весілля 20 листопада. Вони зазнімковані в саду на тлі красивого білого будинку. На королеві блакитний спідничний костюм, перлинні прикраси та брошка з сапфірами та діамантами та сама, яку зараз носить королева Камілла. Принц Філіп одягнений у костюм, сорочку та краватку.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета провели свою шлюбну ніч у Бродлендсі в Гемпширі в листопаді 1947 року, колишньому будинку дядька принца Філіпа, графа Маунтбеттена. Так що це місце було для них особливим.

