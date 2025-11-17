Вигнання Фергі: куди зібралася втекти з Британії колишня герцогиня Йоркська

Сара Фергюсон / © Associated Press

Реклама

Нещодавно король Чарльз III направив повідомлення про виселення з Royal Lodge його брата колишнього принца Ендрю та його ексдружини Сари Фергюсон. Поки Ендрю, як повідомляється, переселяють у будинок в маєтку Сандрінгем у Норфолку, Сарі Фергюсон, як повідомляється, надано можливість самостійно організувати свій переїзд. Але проблема в тому, що йти Сарі нікуди, а котедж Аделаїда, звідки нещодавно переїхали принц і принцеса Уельські, колишній герцогині надавати відмовилися.

За даними Daily Mail, Фергі «готується втекти з Великої Британії та обміняти Віндзор на маєток своєї доньки вартістю 3,6 мільйона фунтів стерлінгів у „європейському Гемптоні“ на атлантичному узбережжі Португалії цієї зими».

Сара Фергюсон / © Associated Press

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк володіють нерухомістю в Португалії, тому цілком логічно, що Сара може переїхати до дочки та пожити трохи там, доки ситуація у Британії не заспокоїться.

Реклама

«Тим часом, інсайдер повідомив виданню Express: „Як довго вона пробуде тут, ніхто не знає, але якщо це надовго, я можу гарантувати, що вона добре впишеться у світське життя. Десятки знаменитостей та голлівудських зірок скуповують нерухомість у цьому районі“.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Сара зіштовхнулася із новим ударом. Її остання дитяча книжка була скасована ще до виходу у світ на тлі скандалу, пов’язаного з її зв’язком із покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Сара мала випустити свою книжку «Флора і Ферн: Доброта на шляху» 9 жовтня, але на початку минулого тижня дитяча книжка більше не доступна для замовлення, а видавництво підтвердило, що вона знята з продажу.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали про сексскандал, який зруйнував життя Сари Фергюсон.