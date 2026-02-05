Вигнання Фергі: стало відомо, куди може виїхати з Британії мама принцес Беатріс та Євгенії

Сара Фергюсон / © Associated Press

Колишня герцогиня Йоркська тепер позбавлена привілеїв і фактично безпритульна після того, як король позбавив її та її колишнього чоловіка титулів, а також змусив їх залишити свій будинок Роял-Лодж у Віндзорі, де вони жили від 2008 року.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор знайшов притулок в одному з королівських будинків у маєтку Сандрінгем, але його ексдружина не переїхала туди разом із ним. Видання Daily Mail припускає, що Сара Фергюсон, можливо, переїжджає до Австралії, де мешкає її сестра Джейн Фергюсон Людеке.

Ребекка Інгліш, редакторка видання, сказала: «Хоча ніхто не каже, куди вона прямує, поїздка до Австралії, щоб відвідати свою сестру Джейн, куди вона часто їздила „зализувати рани“, цілком може бути ймовірною».

Також повідомляється, що Сара їде ненадовго і сповнена рішучості повернутися до Великої Британії та знайти житло в районі Віндзора, яке може купити чи орендувати.

Раніше повідомлялося, що благодійна організація Сари Фергюсон закривається і більше не працюватиме.