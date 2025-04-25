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Вигуляла подарунок свекра: Меган Маркл з’явилася на заході в прикрасі, яку їй подарував король Чарльз
Нещодавно Меган Маркл викликала фурор на саміті в Нью-Йорку, де вона з’явилася в стильному штанному костюмі з двома особливими прикрасами на зап’ястях.
Герцогиня Сассекська прибула на саміт Time100 у Нью-Йорку разом із чоловіком принцом Гаррі. Вона одягла пісочний костюм від Ralph Lauren, під жакетом носила білу блузку, заправлену у вільні штани та одягла ремінь Veronica Beard.
Взута герцогиня була в туфлі-човники Manolo Blahnik і доповнила образ годинником Cartier, що раніше належав принцесі Діані, а також ще двома браслетами. Один із них — це подарунок від її свекра короля Чарльза III.
Це діамантовий тенісний браслет Bentley & Skinner вартістю не менше 4900 фунтів стерлінгів (понад 6500 тисяч доларів), який Меган вперше одягла напередодні весілля з принцом Гаррі. Браслет прикрашений дев’яносто двома круглими блискучими діамантами.
Нагадаємо, більше про улюблені прикраси Меган Маркл ми розповідали у цьому матеріалі.