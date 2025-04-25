ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

Вигуляла подарунок свекра: Меган Маркл з’явилася на заході в прикрасі, яку їй подарував король Чарльз

Нещодавно Меган Маркл викликала фурор на саміті в Нью-Йорку, де вона з’явилася в стильному штанному костюмі з двома особливими прикрасами на зап’ястях.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекська прибула на саміт Time100 у Нью-Йорку разом із чоловіком принцом Гаррі. Вона одягла пісочний костюм від Ralph Lauren, під жакетом носила білу блузку, заправлену у вільні штани та одягла ремінь Veronica Beard.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Getty Images

Меган і Гаррі в Нью-Йорку / © Getty Images

Взута герцогиня була в туфлі-човники Manolo Blahnik і доповнила образ годинником Cartier, що раніше належав принцесі Діані, а також ще двома браслетами. Один із них — це подарунок від її свекра короля Чарльза III.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Це діамантовий тенісний браслет Bentley & Skinner вартістю не менше 4900 фунтів стерлінгів (понад 6500 тисяч доларів), який Меган вперше одягла напередодні весілля з принцом Гаррі. Браслет прикрашений дев’яносто двома круглими блискучими діамантами.

Нагадаємо, більше про улюблені прикраси Меган Маркл ми розповідали у цьому матеріалі.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie