Сара Йоркська / © Getty Images

65-річна герцогиня Йоркська зіткнулася з новою хвилею пильної уваги після того, як з’ясувалося, що вона відправила електронного листа з вибаченнями засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну після того, як публічно зреклася дружби з ним 2011 року.

Електронний лист, як повідомляє ВВС, був відправлений через кілька тижнів після того, як герцогиня публічно дистанціювалася від опального фінансиста. Тоді вона дала інтерв’ю, в якому заявила, що її стосунки з Епштейном були «гігантською помилкою». А потім написала йому листа, в якому назвала його «найкращим другом».

Сара Йоркська / © Getty Images

Цього тижня викриття спонукало низку благодійних організацій розірвати з нею відносини, включаючи Teenage Cancer Trust, поклавши край 35-річній співпраці. Серед інших організацій були Julia’s House, Prevent Breast Cancer, Natasha Allergy Research Foundation, National Foundation for Retired Service Animals та British Heart Foundation, які підтвердили, що вона більше не є їхнім послом.

Втім, причини з яких Сара зробила такий вчинок, залишаються нерозголошеними, а тодішній представник Сари — Джеймс Гендерсон, описав телефонний дзвінок Епштейна як «справді загрозливий і огидний». Передбачається, що Епштейн погрожував Сарі, говорив, що знищить її сім’ю, і було це ще до того, як спливли подробиці сексуального скандалу за участю ексчоловіка Сари — принца Ендрю, який дружив з Епштейном.

Принц Ендрю / © Getty Images

«На неї, мабуть, чинився величезний тиск і вона діяла так, щоб захистити свою сім’ю. І це було задовго до того, як життя герцога було зруйноване через його зв’язок з Епштейном. Сім’я та діти завжди будуть для неї на першому місці», — заявив Джеймс Гендерсон, виправдовуючи вчинок Сари Йоркської.

Сім’ї Йоркських сильно не щастить через їхній колишній зв’язок з опальним фінансистом, який був знайдений мертвим 2019 року у в’язниці штату Нью-Йорк.

Джеффрі Епштейн і Гіслейн Максвелл / © Getty Images

Нагадаємо, ще одну його подругу Епштейна — Гіслейн Максвелл — було засуджено до 20 років в’язниці за розбещення малолітніх та схиляння їх до проституції. А одна з жертв Епштейна, яка судилася з принцом Ендрю, отримала від нього фінансову компенсацію — Вірджинія Джуффре — наклала на себе руки у квітні цього року.

